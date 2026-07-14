AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: 17 gözaltı daha

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga gözaltılar geldi.

İlk operasyonda Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün düzenlenen operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Levent, Bursa'da gözaltına alınırken AHBAP Derneği'nin İstanbul'daki ofisinde de arama yapılmıştı.

Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında AHBAP Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, yasal bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa sürede çok sayıda tapu devri yapıldığı öne sürülmüştü.

Dosyada, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında 990 milyon liralık işlem yaptığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği, AHBAP Derneği hesaplarından Levent'in kullandığı öne sürülen asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında avukat Ece Güner de gözaltına alınmıştı. Güner ise Haluk Levent'e borç verdiğini, bu parayı bir yıl sonra geri aldığını, AHBAP Derneği'nin ya da Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını açıklamıştı.