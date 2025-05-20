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Ahmet Matia Minguzzi cinayetinde bıçak suç aleti sayılmadı

Ahmet Matia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni gelişmeler yaşandı. Cinayete ilişkin güvenlik kaydının zaman aşımına uğradığı belirtildi ve bıçak suç aleti kapsamında sayılmadı.

Haber Merkezi
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Ahmet Matia Minguzzi cinayetinde bıçak suç aleti sayılmadı
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Ahmet Matia Minguzzi'nin Kadıköy'de pazarda öldürülmesinin ardından görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan şefin oğlu Minguzzi'nin dava dosyasında bıçağın suç aleti sayılmaması dikkat çekti.

Bıçak ile ilgili kriminal inceleme yapıldı

Yargılama sürerken B.B. hakkında ayrıca “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan ayrıca bir soruşturma yürütüldü. Mattia’yı hayattan koparan bıçakla ilgili ise kriminal inceleme yapıldı, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

Suç aleti yasaklı olanlardan olmadığı belirtildi

Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin katledilmesine ilişkin dava sürerken B.B.’nin olayda kullandığı bıçağa ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemede bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedilirken; B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.

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