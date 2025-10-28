Son dakika AK Parti, İstanbul'da 3 ilçe başkanını görevden aldı

AK Parti il ve ilçe başkanlıklarındaki istifa ve görevden almalar devam ediyor. Son olarak Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk’ü görevden alındı

Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk'ün görevden alınmasının az öncesinde istifası açıklamıştı.

"İl başkanımızdan beklediğimiz desteği alamadık"

Nejat Öztürk, paylaşımında, "İlçemizde partimizi yeniden birinci parti konumuna taşımak için gerekli gördüğümüz yapısal düzenlemeler konusunda İl Başkanlığımıza ilettiğimiz taleplerimize beklediğimiz desteği ve geri dönüşü maalesef alamadığımı üzülerek belirtmek istiyorum" sözleri dikkat çekti.

Nejat Öztürk'ün paylaşımı şöyle:

"Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Kıymetli dava arkadaşlarım, aziz Küçükçekmeceli hemşerilerim,

18 Ocak 2025 tarihinden bu yana büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm İlçe Başkanlığı görevimden, bu akşam itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım.

Görevde bulunduğum dokuz aylık süreçte, teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden çalıştık; birçok önemli başarıya imza atarak partimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olduk.

Ancak, ilçemizde partimizi yeniden birinci parti konumuna taşımak için gerekli gördüğümüz yapısal düzenlemeler konusunda İl Başkanlığımıza ilettiğimiz taleplerimize beklediğimiz desteği ve geri dönüşü maalesef alamadığımı üzülerek belirtmek istiyorum.

Bu karar, bir ayrılış değil; aksine davamıza olan bağlılığımın, partimize ve liderimize duyduğum inancın bir göstergesidir.



Bundan sonraki süreçte de, AK Partimizin bir neferi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğim.

Saygılarımla."