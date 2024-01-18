Son dakika: AK Parti'de 48 ilin adayları belli oluyor... Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yerel seçimlere 2,5 aydan kısa bir süre kala AK Parti'nin belediye başkan adayları netleşiyor. Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları yapılacak tanıtım toplantısıyla açıklanıyor. Ankara'daki toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'si büyükşehir 48 ilin adaylarını kamuoyuna duyuracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Cumartesi gününden itibaren İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlerimize de ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıklarımızı bitirmektir.

Biz asla şehirlere hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız. Milletimize karşı en küçük bir yanlışı olanın yeri AK Parti değildir.

Gezi olayları ile sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünde ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Sınırlarımız boyunca teröristan kurdurmayı istediler. Sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Böyle yaparak bizi korkutacaklarını yıldıracaklarını emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar.Bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar.

Bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır.

"Son çiviyi, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı"

Ülkemizin 2. büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumda. CHP'nin bölücü örgütün güdümünden çıkamadığı için DEM'lilerle yaptığı işbirliği kirli oyunun son sahnesidir. Bunların seçimlerde, belediyelerde yaptıkları işbirliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyordu. Uğruna gözyaşı döktüğü bay Kemal'e mayıs seçimlerinin tüm hezimet faturasını yükleyen Özgür efendi, daha bismillah demeden iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı. CHP artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. DEM tarafından esir alınmıştır.

"O sizin cibilliyetinizde var"

(CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki) Parlamentoda çıkmış birisi benim grup başkanvekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullanıyor. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası, paçavra' demez o sizin cibilliyetinizde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. Kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz dokunulmazlığa sığınarak cibilliyet noktasındaki eksikliklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz.

"Seçim önce sahada kazanılır"

Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık sadece bizim emeğimizin, gönüllerde yaptığımız fetihlerin bir tescili oldu. Hep en çok biz çalıştık, en fazla biz emek verdik. Sahayı her zaman biz domine ettik. Milletimizle en yakın, samimi ilişkiyi biz kurduk. "O yoksa hizmet de yok" diyen edepsizlerden asla olmadık. Bize kibir yakışmaz. Bize gururlanmak yakışmaz. Biz tevazu ehliyiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Ankara’da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olması bekleniyor.

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babası.

Hamza Dağ kimdir?

AK Parti'nin İzmir için Hamza Dağ'ı aday olarak göstereceği konuşuluyor.

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu.

1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır.

24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan kongrede tekrar MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ bu tarihten itibaren Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.