Son dakika! AK Parti'den İmralı'ya gidecek isim belli oldu

Siyasi parti grupları, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidecek temsilcisini, yarın TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmişti.

İmralı'ya AK Parti'den genel başkan yardımcısı Hüseyin Yayman'ın gitmesine karar verildi.

TBMM'de kurulan Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nunda bugün komisyonun terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidip gitmemesi oylanmıştı. Toplantıda, AK Parti, MHP ve DEM'in oy çokluğu ile ile komisyon üyelirinin İmralı'ya gitmesine karar verilmişti. CHP ise üye göndermeme kararı almıştı.

MHP'den Feti Yıldız 'Ben gideceğim' demişti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, henüz komisyonda İmralı'ya gitme kararı oylanmadan Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya partisinden kendisinin gideceğini açıklamıştı.