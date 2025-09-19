AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı

  1. Ekonomim
Kırıkkale’de Yahşihan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur, gözaltına aldı.

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Öte yandan Kırıkkale Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

