Son dakika... AK Partili Usta: Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladı. Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" şeklinde konuştu.

Usta konuya ilişkin olarak NTV canlı yayınında şöyle konuştu:

"Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Bir prosedür haline gelmiş durumda. Meclis'in de üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bu hafta için planımız var. Alacağımız başlıklardan bir tanesi."

"Hukuki tartışmayı sonlandırabilir miyiz" sorusuna yanıt veren Usta şu yanıtı verdi:

"Açıkçası ben sonlanacağını düşünmüyorum. Ondan sonraki süreçleri de var belki hukuki yolları devam edecek. Biz de Meclis olarak konuyu yakından takip edeceğiz. Meclis'e düşen bir görev varsa onu yerine getirmeye çalışacağız."