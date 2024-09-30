SON DAKİKA: AK Partili vekil Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti... İşte istifa gerekçesi

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, partisinden istifa etti.

Zenbilci, oğlunun isminin geçtiği bir soruşturma nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Zenbilci, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:;

"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum."