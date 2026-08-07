Akdeniz'de Marmaris açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.10'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da merkez üssü Akdeniz olan, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [73.68 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2026-08-07
Saat:10:10:55 TSİ
Enlem:35.96883 N
Boylam:28.06583 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/fvhLh4klI7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi