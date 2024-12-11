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SON DAKİKA... Akdeniz'de Muğla açıklarında deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Akdeniz'de Muğla açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 210,17 kilometre mesafede olan depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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