SON DAKİKA... Akdeniz'de Muğla açıklarında deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 210,17 kilometre mesafede olan depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-11
Saat:07:44:18 TSİ
Enlem:34.82722 N
Boylam:27.05611 E
Derinlik:9.1 km
Detay:https://t.co/XTwZwzaTDM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi