SON DAKİKA: Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem
Son dakika haberi... Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 22 kilometre derinliğinde oluştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-08-22
Saat:03:19:23 TSİ
Enlem:35.69389 N
Boylam:27.48722 E
Derinlik:22.69 km
Detay:https://t.co/12PoTNuDvL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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