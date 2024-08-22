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SON DAKİKA: Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem

Son dakika haberi... Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 22 kilometre derinliğinde oluştu.

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