SON DAKİKA... Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 09:41'de Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 58.96 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-03-12
Saat:09:41:25 TSİ
Enlem:36.27611 N
Boylam:28.45667 E
Derinlik:58.96 km
Detay:https://t.co/ENx2WJns0q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi