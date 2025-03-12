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SON DAKİKA... Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 09:41'de Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 58.96 km olarak ölçüldü.

 

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