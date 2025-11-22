Son dakika! Akşam yemeği sonrası 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı! Cezaevinde sahra hastanesi kuruldu

Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana gelen gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde hükümlülere dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtileri görülmüş, ilk müdahaleleri kurum revirinde yapılmıştır. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca, önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir."