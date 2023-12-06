Son dakika... Akşener: Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Değerli kadınlar; Ta 1934 yılında; batılı ülkelerden bile önce; kadınlara, seçme ve seçilme hakkını verilmiştir. Hatta aslında, pek konuşulmaz; Türk kadınına bu hak, ilk kez; 1930’da, belediye seçimleri için, zaten verilmiş; 1934 yılına giden süreçteyse; diğer yasal ve anayasal düzenlemeler tamamlanarak; tam kapsamlı halini almıştır. İşte o gün; böylesine bir cumhuriyet vizyonumuz varken; bugün, 2023 yılında; kadın haklarında, Türkiye’yi dünyanın gerisinde bırakan; bir büyük vizyonsuzlukla mücadele ediyoruz.

Asgari ücret talebi

* Her şey kötüye giderken iktidar çözüm üreteceği yerde sorun üretmeye devam ediyor. Maaşlara yılda 2 defa zam yapılıyordu, buna rağmen zamlar diğer zam dönemine kalmadan eriyordu. Biz de 4 zam teklif etmiştik. İktidar, tek zamma düşürdü. Erdoğan yine engin bilgisini konuşturdu, 'Bir kez verilecek zamla bu iş biter' dedi. Belli ki çalışanları bitirmeye karar vermiş.

* Enflasyon oranı yüzde 40'a yaklaşan enflasyon oranı hedefi 36'larda olan ülkelerde tek zam çalışanları korumaz. Ocak ve Temmuz aylarında yılda 2 defa belirlenmesi konusunda ısrarcıyız. Miktar belirlenirken Türk-İş'in açlık sınırı rakamlarının esas alınmasını istiyoruz. Sadece enflasyon oranında yapılan artış yetmez. Büyüme oranında refah payı da verilmelidir.

* İYİ Parti olarak asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira, Temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır. Ancak refah payı da temmuz ayındaki zammın içine ilave edilmelidir.

Fenomenler tepkisi

* Türkiye haftalardır güzellik merkezleri üzerinden para aklayanların Euro'lu bigudilerini konuşuyor. Yakın zamanda hapishaneden bana bir tweet atılabilir. Dolandırılan spor insanlarını, kaptırdıkları milyon dolarları konuşuyoruz. Hangi fenomenlerin nasıl haksız kazançlar elde ettiğini konuşuyoruz. Yalnız ilginçtir para aklayanlar konuşuluyor ama parası aklananlar nedense hiç konuşulmuyor. Dolandıranlar dolandırılanlar konuşuluyor ama dolandırıcılığa yol verenler nedense hiç konuşulmuyor. Cambazlar konuşuluyor ama sirkin sahipleri nedense hiç konuşulmuyor.

Yerel seçim vaatlerini sıraladı

* Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. Yereldeki sorunlar yerine, suni gündemler üzerinden konuşuluyor. Projeler yerine sözde kulisler, vizyon yerine dedikodular konuşuluyor. İşte siyasetin içine düşürüldüğü bu çukurda, biz İYİ Parti olarak rekabetimizi, vizyonumuz, çözümle ve projelerimizle yapmaya devam ediyoruz.

* Aziz milletim yetkiyi aldığımız şehirlerimizin tamamında; Ulaşım hizmetlerinin kalitesini; erişim, yaygınlık, zaman, konfor ve açısından, artıracak; toplu taşımayı, tüm hemşerilerimiz için, cazip hâle getireceğiz. Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin; toplu taşıma hizmetlerinden, faydalanmasında; ücret düzenlemesi yapacağız. Öğrencilerimize, günün belirli saatlerinde, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Büyükşehirlerimizde metro ve hafif raylı taşıma ağlarını, genişletecek ve yaygınlaştıracağız. Belediye otobüslerinin, hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artıracak; kapsama alanını da; kentin merkezinden, uzak noktalara doğru genişleteceğiz. Şehir içi ulaşım ağı ile; otogar, tren garı, havalimanı gibi, şehir dışı ulaşım merkezlerinin; birbiriyle entegrasyonunu sağlayacağız. Ayrıca denize kıyısı olan şehirlerimizde; coğrafi koşulların, imkân verdiği ölçüde; deniz yolu ulaşımını, yaygınlaştıracağız.

İttifak açıklaması

* Biliyorsunuz, bugüne kadar; nice zorlu günler yaşadık. Nice saldırılara, hakaretlere, iftiralara göğüs gerdik. Nice ablukaları, ambargoları, engelleri aştık. Nitekim, açık konuşayım: bugünden sonra da bizi; gül bahçeleri beklemiyor. Tam tersine; önümüzde, dikenlerle, sırtlanlarla, haşerelerle dolu; çetin bir yol var.

* Bu yolda; övgü süsü verilen, iftiralar duyacağız. Çiçek demetlerinin ardına gizlenen, tehditler alacağız. Yüzümüze gülüp; tetikçilerini, üzerimize salanları göreceğiz. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki; dün olduğu gibi, bugün de; bunların hepsine, dişimizi sıkacak; göğsümüzü gereceğiz. Çünkü bizim için siyaset, hiçbir zaman; bir konfor alanı, bir rant kapısı olmadı. Biz hep, baskıya karşı, baş kaldıranlar olduk. Biz hep, dayatmaya karşı, direnenler olduk. Biz hep, siyaset simsarlarının tekerine, çomak sokanlar olduk. Ve biz hep; milletin yararına olanı, yılmadan savunanlar olduk.

* Bu mücadeleyi başkasının yazdığı senaryoya, figüran olmadan başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmadan başkasının sevabına da, günahına da ortak olmadan; özü başımıza vereceğiz. Türkiye’nin Demokratik Millî Yükselişi’ni gerçekleştirmek için; hür ve müstakil olarak, milletimizle buluşacağız.

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