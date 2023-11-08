Son dakika: Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'hançer' yanıtı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, Ahmet Orhan’ı Manisa Turgutlu İlçe Belediye Başkan adayı, Abdullah Aktuna’yı Manisa Ahmetli İlçe Belediye Başkan adayı, Emre Afacan’ı Antalya Döşemealtı İlçe Belediye Başkan adayı, Mehmet Ali Gürses'i Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı, Bülent Kara Giresun'u Tirebolu İlçe Belediye Başkan adayı, gazeteci yazar Yasin Topaloğlu'nu Kilis Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* İki gün sonra 10 Kasım. Bu sene Atatürk'ümüzü ebediyete yollayışımızın 85'inci yılı. Mustafa Kemal bir mücadeledir. Hayalleri gerçek kılma inancıdır. Mustafa Kemal bir gururdur. Saatler 9.05'i gösterdiği anda aynı büyük hüzünle duracağız. Siyasi hayatını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlık besleyerek sürdürenlerin acizliklerine şahit olacağız.

Akşener'den enflasyon tepkisi

* Milletimizin enflasyonla acı mücadelesi her geçen gün devam ediyor. Biliyorsunuz, yeni ekonomi yönetiminin bir enflasyonla mücadele programı yok. Geçtiğimiz aylarda açıklanan OVP var. İktidarın enflasyon temennisi geçtiğimiz hafta yine güncellendi. Bakalım, yıl sonuna kadar daha kaç kere güncelleme gelecek. Milletimizin sokakta hissettiği gerçek enflasyona yetişebilecek mi?

* Üstelik her geçen gün tarım potansiyelini vasatlaştıran yeni politikalar ekleniyor.

* İktidar, her geçen gün tarım potansiyelimizi daha da vasatlaştıran politikalarına yenilerini ekliyor. Geçtiğimiz hafta Kütahya'daydık, ülkemizde siyaset milletten kopuk bir anlayışla yapılırken dedikodularla koltuk kavgalarıyla suni gündemlerle vakit öldürülürken biz her zaman olduğu gibi milletimize gittik, dertlerini dinledik. Kütahya'da karşıma çıkan bir emekli kardeşim dedi ki 6 bin 500 lira maaş alıyorum kira 4 bin lira nasıl yetireyim! Bu durum gerçek bir garabet biz emekli maaşlarını asgari ücret üzerine çıkartın asgari ücreti de güncel enflasyona göre düzenleyin diyoruz ama ülkemizde 7.500 lira bile alamayan insanlarımız var. eşini kaybetmiş bir ev kadını 5 bin 800 lira ile nasıl geçinsin? El insaf ya ayıptır günahtır.

* TÜİK’in makyajlı rakamlarında bile yüzde 71.99 olan gıda enflasyonunu düşürmek için tarıma daha fazla önem verilip tarımın önünü açacak politikaları hayata geçirmek yerine işleyen tarım arazilerine bile katakullilerle çökmeye çalışan rant arzsızı bir zihniyetle karşı karşıyayız. Çökemedikleri yerler için de uyanmadan köylülerin araziye ulaşımını zorlaştırıp akıllarında mobbing yapıyorlar. Böyle bir anlayış olabilir mi!

'Silmezsem adımı değiştireceğim'

* En fazla sözü kesilen, parmak sallanan başkan benim. Allah izin verirse o parmakların hepsini kıracağım. Biz bu eğri düzeni mutlaka değiştireceğiz. İsterse en yakınım olsun vallahi değiştireceğim billahi değiştireceğim. En yakınım olsun en güvendiğim olsun kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. Bu ülkeye kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim.

* Gözü dönmüş Netanyahu’nun tüm dünyada savaş suçlusu ilan edilmesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi! Bugün dünyada ne kadar ülke varsa her birinin meclisinde Netanyahu’nun savaş suçlusu ilan edilmesi gerekiyor. Geç bile kalındı.

'Bu ikiyüzlülüğü asla kabul etmiyoruz'

* Yapılan açıklamada bir nokta özellikle dikkatimizi çekti. Deniyor ki Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda farklı bölge ülkelerini ziyaret etmişler ve önemli adımlar atılmış. Öncelikle şunu söylemek isterim Netahyahu’nun Filistin’de yol açtığı mezalimin karşısında çözüm yolu sivilleri bölgeden çıkartmak değil katil Netanyahu’yu bir an önce durdurmaktır. Bu çok açık. ABD’nin de adeta emirleri olduğu Netanyahu’yu durdurmaya elbette gücü yeter. Kimse kimseyi boşuna kandırmaya çalışmasın. Bir yandan kuzuyu yiyip diğer yandan da çobanla oturup yas tutuyormuş gibi yapan bu ikiyüzlülüğü asla kabul etmiyoruz.

* Sakın ola ABD’nin sivilleri çıkartma planının oyuncağı olmayın! Sakın ola kaçaklar için hendeğe çevirdiğiniz ülkemizi yeni bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya bırakmayın.

* Filistin’den Gazze’den o insanları çıkardığınızda iddia ediyorum bir daha oraya döndüremezsiniz. Bu çok büyük bir ahmaklıktır ondan sonra da Filistin diye bir kavram kalmaz Filistin diye bir devlet iddia edilemez. Gazze diye bir durum söz konusu olamaz, yerleştirirler oraya kendi vatandaşlarını ondan sonra da Gazze şehri diye hiçbir iddia edilebilecek elimizde delil kalmaz. Bu bir ahmaklıktır.

* İYİ Parti olarak iktidarı ele aldığımızda öncelikle ilçelerimizde rantı ve rüşveti engelleyeceğiz. Göreve geldiğimiz gibi imarı yeniden düzenleyecek kentlerimizi kimliğine kavuşturacağız. Kentsel dönüşümün en hızlı örneklerini biz gerçekleştireceğiz. İmar planlarından oluşacak rantın birilerinin cebine değil kentin faydalarına aktaracağımız bir sistem oluşturacağız. İYİ Parti yönetiminde belediyelerde şaibe olmayacak. Özellikle büyükşehirlerimizi çağın gerekliliklerine göre yeniden düzenleyeceğiz.

Kılıçdaroğlu'nda 'hançer' yanıtı

* Zaten önce ben diyenlerin aramızda işi yoktur. Millete kulak tıkayanların değil, birlikte omuz omuza yürüyen partiyiz. Sözlerimiz her zaman açık ve net oldu. Karşımıza her çıkana göre değişmedi. Kapılı kapılar ardında dönüşmedi. Sözlerimiz bazılarına karın ağrısı yaptı. Bazıları da kendilerine bizi düşman gördü. Bizi oyun bozanlıkla suçlayanlar, hafta sonu itibarıyla birer değişim havarisi oluverdiler. Hani, eskiden Gırgır diye bir dergi vardı; bir güldüm bir güldüm şeklinde. Ben de bir güldüm bir güldüm.

* Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti fakat hançer işi ortada kaldı. Bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım, ya şurasına ya kalbine vururum! Arkadan işim yoktur.

* Benim sırtımda da hançer vardır demiyorum. Gereğini yapmıyorsan ha bire hançerlenirsin, kendine bir şey istiyorsan ha bire hançerlenirsin, ölümüne bir şeyi isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun. Ben kimseyi hançerlemedim hançerlemem.