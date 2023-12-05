Son dakika: ALES/3 sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçları yayılandı.
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
ALES sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.