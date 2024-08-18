SON DAKİKA! Ali Koç'a saldıran kişiye ev hapsi verildi
İzmir'de Fenerbahçe- Göztepe karşılaşmasında, Ali Koç'u iterek düşüren akreditasyon kartlı Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a ev hapsi verildi.
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Fatih Özkan'a ev hapsi verildi.
Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.
Özkan, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Özkan'a, ev hapsi verildi.
Ne olmuştu?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe karşılaşmasının 50. dakikasında sahaya indi. Göztepe taraftarı Koç'a tepki gösterdi. Koç'a sahadayken önce yabancı cisim isabet etti sonra da sahaya inen akreditasyon kartlı Fatih Özkan, Koç'u iterek yere düşürdü.
Gözaltına alınan Özkan'ın daha önceki Göztepe-Altay maçında da çıkan olaylardan sonra 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı.