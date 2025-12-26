Son dakika! Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret! Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Kulüp, ziyaretin nezaket amaçlı yapıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kamuoyuna Duyuru



Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş… pic.twitter.com/TdKRDvHhVh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 26, 2025

Fenerbahçe tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."