Son dakika... Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi yılbaşı için güvenlik tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında yılbaşında alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, "Yılbaşının İstanbul’umuzda güvenli bir şekilde geçirilmesi için arkadaşlarımızla yaklaşık 10 gündür hazırlıklarımız devam ediyordu. Bugün de son hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul’umuzun yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmesi için bütün hazırlıklarımız tamam" dedi.

"Fahiş fiyat ile ilgili denetimlerimiz devam edecek"

İstanbul Valisi tedbirleri şöyle anlattı:

"Yılbaşında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel ile görev yapacak. İl Jandarma komutanlığımız 894 tim ve 5 bin 996 personel ile görev yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığımız 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personel ile sahada görev yapacak. İl Sağlık Müdürlüğümüz 112 Acil ekipleriyle İstanbul genelinde 224 istasyonda bin 157 sağlık personeli ile İstanbul’umuza hizmet etmeye devam edecek. Tarım İl Müdürlüğümüz özellikle gıda denetimlerinde, umuma açık eğlence mekanlarında ve buna benzer yerlerde denetimler yapacak. 39 ilçemizin tamamında denetimler olacak. Hijyen, gıda denetimi ve buna benzer konulara bakılacak. Orada da 117 personelimiz kesintisiz görev yapmaya devam edecek. Özellikle fahiş fiyat konusunda zaman zaman sıkıntılar geliyor. Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyat ile ilgili denetimlerimiz devam edecek. Gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Küçük grupların yılbaşında taşkınlık yaptığını görebiliyoruz. Terörle mücadelemiz 7/24 kesintisiz şekilde devam ediyor. Emniyet ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ile bütün gücümüzle sahadayız.”

Yerlikaya tedbirleri sıraladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ülke genelinde alınan yılbaşı önlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Jandarma; 38.222 personel, 5.552 araç, 265 drone ile, Emniyet; 167.739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği ile ve Sahil Güvenlik; 2.913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak" ifadelerini kullandı.