Son Dakika Alihan Kuriş soruşturmasında karar verildi
Alihan Kuriş operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37 şüpheli Başsavcılıkta hazır edilerek şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedildi.
Sevkedilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.