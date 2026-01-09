Altın kaçakçılığına yönelik yeni operasyon: 7 büyük şirkette arama ve gözaltı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev altın kaçakçılığı soruşturması devam ediyor. İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik operasyonun yankıları sürerken, jandarma ekipleri sabah saatlerinde 7 büyük şirkete daha eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, elebaşılığını Erol Kurtulmuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiği, 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edildi.

Şüpheliler hakkında "suç örgütüne üye olmak", "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 sayılı TCMB Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet", "4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hangi şirketlere operasyon düzenlendi?

Operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete baskın yapıldı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz dönemde İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) isimli şirkete yönelik gerçekleştirilen operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yeni deliller ışığında genişletilen soruşturma, kaçakçılık ağının düşündüğünden daha organize olduğunu ortaya koydu.