Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 14 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika... Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.

Zanlıların, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilmeleri bekleniyor.

ABB soruşturması nasıl başladı?

2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 130 konserle ilgili haberlerin ardından müfettişler tarafından durumun geçen yıl incelenmesiyle başladı.

Özellikle Ebru Gündeş'in 69 milyon TL'lik 29 Ekim konseri gibi yüksek maliyetli etkinlikler kamuoyunda tartışma yaratmış ve bu harcamaların ihale süreçleri, ödeme yöntemleri ve sözleşmeleri mercek altına alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 1 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, Ebru Gündeş konseriyle ilgili olarak "Ankara'nın bütçesinden 69 milyon lira sadece bir günlük konser için para ayırmıştır. Böyle bir bütçenin konser yerine milletimize hizmet noktasında daha verimli hizmetlere ayrılması gerekmekteydi" demişti.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ankara'nın öncelikli sorunlarının çözülmesi gerekmekteydi. Ancak maalesef belediye yönetiminin öyle bir önceliği yok. Mansur Yavaş yönetimi sadece popülist politikalarla günü kurtarma çabası içindedir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ihbarlar üzerine 13 Kasım 2024 tarihinde inceleme başlattığını açıkladı. Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazarak konunun araştırılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı 31 Ocak 2025 tarihli rapora dayanılarak Ankara Valiliği, ABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 130 konserden 33'ü hakkında "kamu zararı" iddiasıyla 24 Mart günü soruşturma izni verdi.

Müfettişlerin incelemesi üzerine 130 konserden 97'sinde usulsüzlük tespit edilmezken 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatılmasına karar verildi.