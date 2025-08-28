  1. Ekonomim
  Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma başlattı. 

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

