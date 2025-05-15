Son dakika: Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Ankara ve diğer illerde de hissedildi

AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem büyük paniğe neden oldu. Bazı şehirlerde vatandaşlar kendini panikle sokağa attı. Deprem anları kameralara yansıdı.

AFAD'tan açıklama geldi

Konya'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem ile ilgili AFAD açıklama yaptı. Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan depremin büyüklüğü 5.2 olarak duyuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin Konya ili Kulu ilçesinde meydana geldiği ve 5.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Ayrıca meydana gelen depremle alakalı gelişmelerin takip edileceği de belirtildi.

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpe: Saha çalışmaları devam ediyor

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Yerlikaya: Herhangi olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya merkezli deprem sonrası açıklama yaptı. Yerlikaya şunları söyledi: "Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Murat Kurum: Ekiplerimiz Kulu’da saha taraması yapıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Hastanelere bildirilen olumsuz durum yok

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Konya'da meydana gelen korkutucu deprem sonrası hastane ve sağlık birimlerine olumsuz bir durum olmadığını paylaştı. Memişoğlu sosyal medya hesabından "Konya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" paylaşımını yaptı.

Konya Valisi İbrahim Akın: Olumsuz bir ihbar yok

Konya Valisi İbrahim Akın, yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Şu ana kadar olumsuz bir şey yok. Saha çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Belediye Başkanı Uğur ibrahim Altay: Ekiplerimizle iletişim halindeyiz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Kulu ilçemizde meydana gelen Deprem’den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun" dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç: Hastanelere başvuran yok

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Deprem kaynaklı olarak hastanelerimize başvuran yok." dedi.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir: Çatlaklar oluştuğunu öğrendik

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir depremin şiddetli hissedildiğini söyledi.

Binalarda bulunan vatandaşların bu sürçte dışarıya çıktığını anlatan Sertdemir, "Biz de tedbir amacıyla duyuru yaptık. Depremin en çok hissedildiği Kırkkuyu Mahallesi'nde muhtarımızdan aldığımız bilgiye göre minarelerde çatlaklar oluştuğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

Ankara Valiliği: Can ve mal kaybı, yıkıntı ihbarı alınmadı

Ankara Valiliği deprem sonrası ihbar almadıklarını bildirdi. Valilik'ten ''Konya-Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, elde edilen ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamıştır.' açıklaması geldi.

Mansur Yavaş: Tüm ekiplerimizle teyakkuzdayız

ABB Başkanı Mansur Yavaş, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Konya’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM'de panik yaşandı

Ankara'da, depremin ardından TBMM'de olanlar dışarıya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş "Konya Kulu'da meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cevdet Yılmaz: Kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Konya Kulu'da meydana gelen, çevre illerde hissedilen depremlerden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Daha büyük deprem beklemiyorum

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konya Kulu depremi ile ilgili büyük deprem beklentisi olmadığını dikkat çekerek, "Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan depremin kaynağıdır. Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır. Daha büyük deprem beklemiyorum" dedi.

Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan depremin kaynağıdır.



Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır. Daha… pic.twitter.com/k9MtopTQwK — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 15, 2025

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Büyük bir deprem işareti değil

Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5.2'lik Kulu depremi ile ilgili Tuz Gölü fayına dikkat çekerek ,"Tuz Gölü fayı üzerinde meydana geldi. Çok uzun aralıklarla deprem üreten bir fay hattı. Büyük bir deprem işareti değil. Depremde zarar gören evlere girilmemeli. Binlerce yılda bir deprem üreten bir bölge." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Bülent Kaypak: Yıkıcı bir deprem değil ama korkutucudur

Prof. Dr. Bülent Kaypak, Konya Kulu'daki 5.2'lik deprem ile ilgili, "Bir depreme göre oldukça derin olabilecek bir deprem. Tuz Gölü fayında meydana geldi. 5.2'lik deprem çevre illerden de hissedilir. Yıkıcı bir deprem değil ama korkutucudur. Büyük bir deprem üretebileceği görünmüyor. Tuz Gölü fayı büyük depremler üretebilecek bir fay değil. Tekrarlama açısından yıkıcı depremler üretmez. Ana fay sistemleri gibi değil, Türkiye'nin tektonik yapısı gereği dönemsel olarak gerilim nedeniyle bu tür depremler olabiliyor" dedi.

5,2 büyüklüğünde deprem panik yarattı

Konya ve çevre illerden hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Depremi hisseden vatandaşlar ise çok şiddetli sallandıklarını korku ve panikle sokağa çıktıklarını ifade etti.

Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem, Aksaray'da da hissedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Aksaray'da da hissedildi.

Deprem Çankırı'da hissedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı, Çankırı'da etkisini gösterdi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.