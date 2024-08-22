SON DAKİKA: Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da görülen mpox (maymun çiçeği) virüsü için en yüksek seviyeden alarm verdi. Ülkelerde arka arkaya tedbir kararı alınırken Sözcü TV, Türkiye’de de ilk şüphelilerin Ankara’da karantinaya alındığını iddia etti.

İddiaya göre Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi, maymun çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Üç maymun çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı ileri sürüldü.

İddialara yalanlama

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden sözkonusu iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır.

Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir."