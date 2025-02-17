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  3. SON DAKİKA... Ankara'da sahte içki kâbusu: Ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
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SON DAKİKA... Ankara'da sahte içki kâbusu: Ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Son dakika haberi... Ankara'da sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA... Ankara'da sahte içki kâbusu: Ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
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Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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