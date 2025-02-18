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SON DAKİKA... Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 59'a yükseldi, 35 kişi entübe edildi

Son dakika haberi... Ankara'da sahte alkollü içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükselirken, 35 kişi entübe edildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 59'a yükseldi, 35 kişi entübe edildi
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Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 59 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüpheli tutuklandı, 30 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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