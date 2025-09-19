Antalya Alanya ve Muğla Milas'ta yangın: Alevler büyüdü, evler boşaltıldı (Video)

Alanya'da Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.

Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.

"Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor"

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Evleri hemen boşalttık"

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural da yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Yangının yayıldığı bölgede çok sayıda ev bulunduğunu dile getiren Vural, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.

Havadan müdahale başladı

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.

Havalanan helikopterler, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçileri, alevlerin yayılmaması için mücadele ediyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Bazı vatandaşlar ise bölgedeki ekiplere su ve kumanya dağıttı.

Milas'taki yangın geniş bir alana yayıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların alevlere müdahale ettiği anlar, kameralara yansıdı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.

Görüntülerde, yangının geniş bir alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.

Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bir yangın da Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıktı.

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.