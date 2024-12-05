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SON DAKİKA... Antalya beşik gibi: Yine deprem oldu

Son dakika haberi... Akdeniz'de Antalya açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Dün yine Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Antalya beşik gibi: Yine deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçerken deprem derinliği ise 21.06 kilometre olarak ölçüldü.

Bölgede dün de 4.6 büyüklüğündeki deprem olmuştu.

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