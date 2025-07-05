Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında "rüşvet" iddiaları bulunuyordu.

Böcek'in Eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in yurt dışında olduğu belirtildi.

İki farklı eylemden rüşvet suçu iddiası

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.

Ne olmuştu?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.