Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Antalyaspor Derneği'ne de sıçradı: Çok sayıda gözaltı kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında Antalyaspor Derneği'nde arama yapılıyor. Arama devam ederken 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş adamı Ramazan Karabulut'un da olduğu öğrenildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar Antalyaspor Derneği'ne de sıçradı.
Antalyaspor Derneği'nde arama devam ederken 20 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan isimler arasında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş adamı Ramazan Karabulut'un da olduğu öğrenildi.
