Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon
Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.
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Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1'i genel sekreter yardımcısı, 1'i şube müdürü, 1'i memur 3 kişi gözaltına alındığı belirtiliyor.
Muhittin Böcek tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden alınmıştı.
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