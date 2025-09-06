Son dakika! Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan gözaltına alındı

Mühittin Böcek soruşturması kapsamında ayrıca iş insanı F.A. hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın eşi M.Arslan ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevden aldığı Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Muhittin Böcek soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğunu ve kendisine ulaşılamadığı söyleyerek Arslan’la bağlantı başka isimlerin de gözaltına alınabileceğini iddia etmişti. İş insanı F.A hakkında da gözaltı kararı çıktığı öğrenildi.

Şamil Tayyar ayrıntıları yazdı

Gazeteci Şamil Tayyar ise yaptığı paylaşımda Emniyet Müdürü İlker Aslan'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirakinden ihale alan E.T ile belediye arasında rüşvete aracılık ettiğini, hatta Aslan'ın eşinin iş insanı F.A'nın şirketinde SGK kaydı olduğunu ve her ay düzenli ödeme aldığını yazdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü görevden almıştı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, görevden uzaklaştırılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığı duyurmuştu.

İlker Arslan kimdir?

994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olan İlker Arslan, mesleki kariyerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.

Tanık koruma ve yurt dışı görevi üstlendi

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 döneminde Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya’ya atandı

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü görevine atanan İlker Arslan, Sivas doğumlu olup evli ve üç çocuk babasıdır.