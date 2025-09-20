Antalya ve Muğla alev alev yanıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi (Video)

Muğla’da önceki gün 8 ayrı yerde çıkan yangınlardan 6’sı büyümeden kontrol altına alınırken, 2 bölgede ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık yangınları ile mücadele gece boyunca karadan devam etti.

218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi

Yüzlerce personel ve araçla alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Yangında şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi.

Muğla Valisi: "Alevlerle mücadelemiz devam ediyor"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerimizde ve Milas Kıyıkışlacık mahallemizde meydana gelen ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden orman yangınları ile mücadelede ilk 24 saati geride bıraktık. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden cansiperane şekilde aralıksız yangınla mücadele etmektedir. Milas Kıyıkışlacık yangınına 22 arazöz ve su tankeri, 24 araç, 4 iş makinesi ve 144 personel karadan, 2 uçak, 3 helikopter olmak üzere 5 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale etmiştir" dedi.

Alanya'da yangın nedeniyle bir mahalle boşaltıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı: Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

"Birçok bahçe zarar gördü"

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi. İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi. Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü" ifadelerini kullandı.