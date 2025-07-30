Askerlik yerleri açıklandı! Ağustos celp dönemi belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos celbinde silah altına alınacaklar için askerlik yerlerini açıkladı. Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma e-Devlet'te yayımlandı.
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını duyurdu.
Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Askerlik yerleri e-Devlet'ten sorgulanabilecek
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.
MSB'den yapılan açıklamada, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanacak.
Askerlik sorgulama ekranı için tıklayın
Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.
MSB, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlülerin celp dönemine ait tüm bilgilere e-Devlet’ten ulaşabileceklerini hatırlatarak, askerlik süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini bildirdi.
Sevk tarihleri belli oldu
MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025
İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025
Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025