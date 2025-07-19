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Atatürk'e hakaret etmişti! Furkan Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı

Furkan Bölükbaşı hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Atatürk'e hakaret etmişti! Furkan Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı
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Sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret paylaşımlarıyla gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlamasıyla savcılık re'sen soruşturma başlattı.

Anıtkabir için Yunan tapınağı demişti

Bölükbaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin yer aldığı Anıtkabir için Yunan tapınağı ifadelerini kullanmış, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına hakaret ederek paylaşımda bulunmuştu.

Ne olmuştu? 

"Kurtuluş Savaşını biz kazandıysak başkentin göbeğinde neden Yunan Tapınağı var." sözlerinin ardından Furkan Bölükbaşı'na soruşturma açıldı.

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