Avukat Serdar Öktem cinayeti: Talimatı veren isim belli oldu

İstanbul Şişli'de Büyükdere Caddesi'nde aracında dün uzun namlulu silahlara hedef olan avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, eylemin talimatının Daltonlar çetesinin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından olan ve dün Şişli Büyükdere Caddesi'nde aracında uzun namlulu silahlara hedef olan MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Öktem cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, eylemin talimatının Daltonlar çetesinin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği iddia edildi.

