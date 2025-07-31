Son dakika: AYM, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman için yeniden yargılama kararı verdi!

Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, şehir plancısı Kahraman'ın tutuklandığı davada hak ihlali olduğuna hükmetti.

Yüksek mahkeme, Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.

Ne olmuştu?

Kahraman, 2013'teki Gezi Parkı olayları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlaması ile yargılandı.

25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Kahraman, üç yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunuyor.

Tayfun Kahraman kimdir?

1981 yılında İzmir'de doğdu. Lise öğrenimini 1991 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nde, yükseköğrenimini 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamladı.

Mezun olduğu kurumda lisansüstü eğitimine devam ederken, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi yönetim kurulunda 2006-2010 yılları arasında iki dönem profesyonel olarak sekreter üye olarak yer aldı. 2010-2019 yıllarında ise şube başkanlığını üstlendi; 2010-2014 arasında ayrıca Oda genel merkezi yönetim kurulunda görev aldı. Gezi Parkı Olayları sırasında Taksim Dayanışma Bileşenleri Platformu'nun sözcülüğünü yaptı ve dönemin Başbakanı Erdoğan'la görüşen grupta yer aldı.

Şehir Plancıları Odası'ndaki görevlerinin yanı sıra 2009-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu'nda kültür ve turizm uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden kent planlama alanında yüksek lisans derecesi, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora derecesi alan Kahraman, 2014 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Kahraman, 2014-2018'de Beylikdüzü Belediyesi'nde danışman olarak çalışmalara destek verdi. 2019-2022 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire başkanı olarak görev yaptı.İstanbul Belediyesi tarafından işletilen Hamidiye Kaynak Suları'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

Silivri Cezaevi'nde yazdığı "Adaleti Beklerken: Deprem, Siyaset, Kent" adlı kitap, 2023'te yayımlandı.