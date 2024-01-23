Son dakika: İlk kadın Hazine Müdürü Aysel Öymen hayatını kaybetti
Son dakika haberi… Türkiye’nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü ve CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen hayatını kaybetti.
Türkiye’nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen yaşamını yitirdi.
Aysel Öymen, CHP eski Genel Başkanı, gazeteci, yazar Altan Öymen ile evliydi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Aysel Öymen, 1978'de Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olmuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öymen'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı.
Özel mesajında, "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Genel Başkanımız Altan Öymen'in değerli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Genel Başkanımız Altan Öymen'in değerli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/axVfBIXa60— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 23, 2024
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de, Öymen’in vefatı nedeniyle bugün başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda şunlar kaydedildi: "Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Değerli Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen’in eşi, üyemiz Aslı Öymen’in annesi Aysel Öymen’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Öymen ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz."