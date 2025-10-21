Son dakika! Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında flaş gelişme: AK Parti'ye sıçradı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında CHP'li Kütahya ve AK Partili Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili savcılıklara talimat gönderdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir." denildi.

Soruşturma genişletildi

CHP'li 7 başkanın tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Beşiktaş Soruşturması" ya da "Aziz İhsan Aktaş Soruşturması" olarak bilinen soruşturmada iddianame 10 ay sonra dün tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede aralarında; etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş, tutuklu başkanlar; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu 40’ı tutuklu 200 kişi sanık olarak yer almıştı.

Isparta ve Kütahya için yazı

13 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonla başlayan ve seri şekilde çok sayıda başkan ve yöneticinin gözaltına alınması ya da tutuklanması ile sonuçlanan soruşturmada bazı iddialarla adı gündeme gelen Isparta ve Kütahya belediyelerinin ilgili ihaleleri için ise talimat yazılmasına karar verildiği açıklandı. Açıklama akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıldı.