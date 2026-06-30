Son dakika Aziz Yıldırım'ın evine gelen kuaför yaşamını yitirdi! Ölüm nedeni soruşturulacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın evine kızı Yaz Yıldırım'a manikür ve pedikür hizmeti için gelen kuaför hayatını kaybetti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun verdiği bilgilere göre özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, manikür ve pedikür için geldiği Aziz Yıldırım'ın evinde fenalaştı. Bir anda yere yığılan Gündoğdu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Beykoz Acarlar Mahallesinde bulunan evde meydana geldi. Polis ekipleri evde bulunan güvenlik kamera kayıtları görüntülerine baktı. Yapılan incelemede 56 yaşındaki kadının merdivenlerden çıktığı sırada yere düşüp hareketsiz kaldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Açılan soruşturma ile kesim ölüm nedeni belirlenecek

Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri evde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Gündoğdu'nun ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından netleşecek