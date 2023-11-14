Son dakika... Bahçeli: AYM, adalet ile hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaparak, "Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır" dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak.

* CHP ve HEDEP yönetimindeki diğer illeri Cumhur İttifakı'yla birleştireceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses olacak. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek.

* Çalışmaktan yorulmayacağız. Vatan ve millet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

* Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. İnançla mücadelemizi yapıyoruz. Mevlana'nın dediği gibi: Aşk nasip işidir, hesap işi değil, aşk adayıştır, arayış değil. Boş aslan yatağında tilki gibi kuyruk sallayanlara gülüp geçiyor, işimize bakıyoruz.

"Netanyahu savaş suçlarından Lahey'de yargılanmalı"

* İsrail askerleri bebek, kadın, yaşlı demeden katliam gerçekleştiriyor. Netanyahu katliamları aralıksız sürdürme mesajı verdi. İsrail aciz ve korkaktır. Hastane bahçesine füze atılması da vahşettir.

* Esas olan çatışmalara ara verilmesi değil kalıcı ateşkesin sağlanması barışın kökleşmesidir. AB'nin çağrılarının da inandırıcılığı yoktur.

* Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplandı. Riyad'daki görüşleri saygı görüp öne çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız kadar dürüst, ilkeli ve samimi fikir belirten hiç kimse olmamıştır. Peki, Gazzeli bebeklerin canlarına ne zaman sahip çıkılacaktır? Bu ataletin kaynağı nedir? Gazzeli mazlumlar kirli su için hayatta kalma mücadelesi verirken kaymak tabakanın vicdanı yerinde midir? Netanyahu Arap ülkelerine "Çıkarlarınız için sessiz kalın" demiş.

* Korkak bin defa, kahraman ise bir defa ölür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur. Zulme sessiz kalmak aynı zamanda ortak olmak demektir. Herkes sussa da biz susmayacağız. Siyonizm’e sonuna kadar tepki göstereceğiz.

* İlk olarak İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durması ve insani yardım koridorlarının açılması şarttır. Derhal ateşkes sağlanmalıdır. İsrail tazminata mahkum edilmelidir. Netanyahu savaş suçlarından Lahey'de yargılanmalı.

AYM'ye sert eleştiriler

* Hukuk toplumun genel çıkarlarını sağlamak için yasaların tamamıdır. Hukuk adalete yönelmiş toplumsal hayatın denge ve düzenidir. Asıl olan adalettir. Hukuk adaletin vasıtasıdır. AYM ile yargıtay arasındaki anlaşmazlık hukuk devleti açısından arzu etmediğimiz durumdur. Pek çok lütuf doğacaktır. Görüş ayrılıkları, yorum farkları içtihat zenginliklerini tahkim edecektir. Eleştiriler, öneriler, derinlikli düşünceler milletin eegemenlik çıkarlarını gözeten çıkarımlar hukukun üstünlüğünü güçlendirecek. Suç duyurusuna varan süreç devlet veya rejim krizi değildir. Kriz bekleyenlere, kriz ayini yapanlar avuçlarını yalayacak, hevesleri kursaklarında kalacak. AYM hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. AYM'nin bireysel başvurularda hukuk düzenin tahrip edecek kararlar alması, sürüklenme halidir.

"Yargıtay 3. Ceza dairesi görevini eksiksiz yaptı"

* AYM Can Atalay davası hassasiyetini HDP için neden yapmamıştır. AYM süper temyiz merci değildir. Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir.

* AYM yetki alanını genişleterek TBMM'ye parmak sallamaktadır. AYM yetkilerini aştı ve yargısal aktivizm yaptı. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz. Can Atalay konusunda gereken neyse TBMM'de yapılmalı konu kapanmalıdır. TBMM'de oturma eylemi yapan güruhun Yargıtay'a laf etmesi küstahlıktır, seviyesizliktir. Sokak çağrısı yapanlar ilkesizlerdir. Siz oturmaya devam edin, Türk milleti size Osmanlı şamarı vura vura kaldırmasını da bilecektir. Ortalıkta bal gibi AYM'nin yetkisini asarak yargısal aktivizmi vardır. AYM, TBMM'ye parmak sallamaktadır.

Bahçeli'den 2 seçenek

Nerede bir suçlu varsa, Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden bir hain varsa AYM tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendirilmektedir. Bu olacak iş midir? AYM, zulmün yanında, milletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir. PKK'ya para aktarılmasının önünü açan AYM'dir. Terörist Demirtaş hakkında hak ihlali kararı veren AYM'dir. Dağda, ovada başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan AYM'dir. Bu mahkeme böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a da hak ihlali ile kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Dairesi, görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Sorun yumağının merkezinde AYM'nin lekeli kararları bulunmaktadır.

* AYM Başkanı, zillet ittifakının hastalıklı koludur. Bu kişinin haddini ve hududunu açıkça aştığını düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir.

*Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır.