Son dakika... Bahçeli: Herkes dikkat etsin, yayı gerilmiş ok gibiyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 2023 yılının son grup toplantısında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kabul edilen bütçemizin devletimize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. Bütçenin ekonomik ve mali özellikleri kadar siyasi ve hukuki özellikleri de vardır. TBMM, bütçenin onay ve denetimi ile hukuki, demokratik ve milli egemenliğe dayalı haklarını doğrudan doğruya kullanmaktadır. 2024 yılı bütçesi, milletimizin sosyal ve ekonomik beklentilerini karşılamada ümit verirken, Türkiye'nin yüksek hedeflerini de sahiplenmiştir.

* Yalandan, riyadan, çarpıtmadan, iftiradan mutlak suretle kaçınan, demokratik nezaketini muhafaza ederek destekleyici, yapıcı, katkı sağlayıcı, mücadelesini kürsünden ispatını yapan, bütçe görüşmelerini ihanet seansı haline getirmekten titizlikle sakınan Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesinin kabule varıncaya kadar fevkalade duyarlılık gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinesi başta olmak üzere her milletvekilimize, her düzeydeki personele tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.

"Herkes dikkat etsin"

* Sonradan görmeler, bölünme hayali kurup teröristlerin yedek kuvveti haline gelen vatan hainleri, bizden adam olmaz diyen Batı piyonları, zehirli dilleri de fitnenin batağında olan, millete tepeden bakan, emekçiyi tanımayan meyhane solcuları, meydan ve merdane devrimcileri, kerpiçli evlerden çıkan kahramanları küçük gören kokuşmuşluğun son sürümleri, biz nereden geldiğimizi, nasıl geldiğimizi hamdolsun biliyoruz. Peki, siz neyi biliyorsunuz? Nereye hizmet ediyorsunuz? Hiçbir haine, hiçbir işbirlikçiye, hiçbir kiralık akıl sahibine milli şerefimizi, milli geleceğimizi çiğnettirmeyeceğiz. Kararımız kesin, mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin, yayı gerilmiş ok gibiyiz, kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz.

* Türkiye'nin artan cazibesine, güçlenen imajına, günden güne büyüyen itibarına, istikrarlı yönetim hayatına gölge düşürmek için en başta terör kartını ortaya sokmuyorlar mı? İç ve dış husumet cephesi kolektif eylem planı ile kiralık tetikçilerini üzerimize salmaktadır. 22 ve 23 Aralık'ta 12 kahraman evladımızın şehit olmasında silahı temin eden, hedefi gösteren güçler terörü ve terörizmi himaye eden alçaklardır. Türkiye'nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak için menfur bir operasyon devrededir. Bu operasyonda CHP'nin demlenmesi amaçlanmıştır. Sözde aydınları, satılmış gazeteciler atın arabaya koşulduğu gibi koşulmuşlardır.

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