Son dakika: Bahçeli'den CHP kurultayına ilişkin ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek almaya çalışanların harcı olamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Türk siyasetinin ahlak reformuna ve toparlanmaya ihtiyacı vardı. Bunu yapacak olan da Cumhur ittifakı ve MHP'dir. Bugün hepimizin öncelikli görevi dünyadaki yaşanan gelişmeleri kavramak ve insanlığın ortak geleceğini adil ve sağ duyulu teklifler getirmektir. Daha huzurlu, güvenli ve gelişmiş bir Türkiye önceliğimizdir. Cumhur İttifakı parlak bir geçmişle onurlu bir gelecek için çalışıyor. Hiçbir saldırı milletimize hizmet aşkımızı soğutamayacaktır. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı pazarlık malzemesi yapmadık, ufalmadık.

* Buz üstüne bina yapıp içine girenler ilk güneşte batacak ahmaklardır. İnancı sahte olanların iradesi kumandalıdır. Kendi evindeki dolu testiyi görmeyip başkasının avucundan su içmeye kalkanların ne karnı doymaz.

* Kılıçdaroğlu'nun "hançerlerle seçime girdim" itirafı gecikmiş bir itiraftır. Hançer tutan ellerin iyilik meleği olmadığını da bilmesi gerekiyor. CHP'deki kurultay bizim konumuz değildir. Bize de hayırlı olsun demek düşer. Bizim üzüldüğümüz konu; Atatürk'ün kurduğu partinin şehitlere rahmet dilemek yerine teröristlere kiralık gazetecilere selam göndermektir. Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Milli mücadele inkar edilmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri hiç edilmiştir. CHP yönetimine diyorum ki; Selahattin Demirtaş teröristtir. Osman Kavala casustur suçunu çekecektir.

* Terörist Demirtaş'a selam gönderilmesi PKK'ya selam göndermektir, bölücülüğü selamlamaktır. İlk tuğla yanlış konulmuş ilk düğme yanlış iliklenmiştir. Bu kurultayda Kuvâ-yi Milliye reddedilmiş, Atatürk'ün emanetleri yok sayılmıştı. Bu tiplerden millete ve ülkeye hayır gelmez.

'O yılanın bize de dokunacağını görmek mecburiyetindeyiz'

* Kalıcı barış için yarın bile çok geçtir. Duamız ve desteğimiz Filistinli kardeşlerimiz içindir. İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır. Artık ateşkes sağlanmalıdır.

* Filistin'de soykırımın yapıldığı bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katiline sessiz kalamayız. Bebeklerin yürek parçalayan haline sessiz kalamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayış. O yılanın bize de dokunacağını görmek mecburiyetindeyiz.

* 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete iştigal edişini anacağız. Atatürk fani bir insandır. Ancak bıraktığı eserleri, hizmetleri bizimle ebediyen yaşayacaktır. O Türk milletinin ortak milli değeridir. Türk nesilleri her daim saygıyla anacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyorum. Türk Milleti hiçbir güce eğilmeyecek.