Son dakika! Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı, Murat Sancak tahliye edildi

Türkiye'de futbolcuları, kulüp yöneticilerini, hakemleri kapsayan bahis soruşturmasının ikinci ayağında, Aralık ayında 20 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında kara para aklama suçlaması yapılan Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak da vardı. Murat Sancak adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

Tahliye haberini paylaştı

Serbes kalan Murat Sancak, ailesi ile birlikte fotoğraf paylaşarak 'Çok şükür' dedi.

'Bahis oynayan namerttir' demişti

'Bahis ve kara para aklama' iddialarıyla tutuklanan Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yazdığı mektupla yaptığı açıklasandı "Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir!" demişti.