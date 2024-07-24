Son dakika! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Rusya bombacısı Bodrum'da yakalandı

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Moskova'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin bugün Bodrum'da yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği” bilgisi iletilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu:

-Şahsın saat 09:40’ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı,

-Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı,

-Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

-Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır.

Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."

RUSYA’DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM’DA YAKALANDI❗️



Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024

Ne olmuştu?

Rusya'nın GRU (Baş İstihbarat Dairesi) askeri istihbaratından bir subayın, geçen hafta Moskova'da meydana gelen araç patlamasında bacakları koptu.

Habere göre patlama, Sinyavinskaya Caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Irina Volk, aracın tanımlanamayan bir cismin patlaması sonucu havaya uçtuğunu bildirdi.

Kommersant'a göre patlayıcı cihazın TNT eşdeğeri yarım kiloydu.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, olayın, kurumun merkez ofisinde inelenmesi talimatını verdi.

Moskova Soruşturma Komitesi'nden müfettişler ve adli tıp uzmanlarının, operasyonel servislerle birlikte olay yerini incelediği belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili ve bir ceza davası açıldığını duyurmuştu.