Son dakika Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: İdris Naim Şahin’in sözleri HTS kayıtlarıyla örtüşmedi

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Bakan Gürlek, Şahin’in araçların kiralama yoluyla kullanıma verildiği yönündeki ifadeleriyle dosyada bulunan delillerin örtüşmediğini belirterek, “HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadaki deliller uyuşmuyor” dedi.

Kuriş soruşturmasında üçüncü dalga

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında üçüncü dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 15 şirkete kayyum atandığını, 4 dernek hakkında da kayyum kararı verildiğini belirten Gürlek, son dalgada gözaltına alınan kişilerin henüz hakim karşısına çıkarılmadığını ve gözaltı sürelerinin devam ettiğini söyledi.

Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini yapılanmaya yönelik olmadığını vurgulayarak operasyonun suç örgütüne yönelik yürütüldüğünü ifade etti.

“Dini yapılanmaya operasyon yapmadık”

Soruşturmanın kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, Ahmet Arif Denizolgun’un ölümünün ardından silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş’in başa geçtiğini belirtti.

Burada bir suç örgütü bulunduğuna yönelik iddianın olduğunu ifade eden Gürlek, devlet aleyhine dolandırıcılık suçunun da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini söyledi. Gürlek, soruşturmanın ilerleyen aşamalarda daha da derinleşebileceğini belirterek dini grup veya dini yapılanmaya yönelik bir operasyon gerçekleştirmediklerini yineledi.

Yeni itirafçı beyanları geliyor

Gürlek, soruşturma kapsamında kara para aklama ve örgüt kurma ve yönetme ile devlet aleyhine suç işleme iddialarının bulunduğunu söyledi.

Bu iddialar doğrultusunda soruşturmanın derinleşebileceğini belirten Gürlek, yeni itirafçı beyanlarının da soruşturma dosyasına girdiğini açıkladı.

Paraların yurt dışına çıkarılması konusunda tespitler bulunduğunu aktaran Gürlek, çeşitli yöntemlerin kullanıldığını belirtti. Turizm şirketleri üzerinden elden para verilerek paraların yurt dışına çıkarıldığını ifade eden Gürlek, Köln’de bir yapılanma bulunduğunu ve bu yapının merkezini buraya taşımak istediğinin değerlendirildiğini söyledi.

185 civarında taşınmaz tespit edildi

Alihan Kuriş’in 1982 doğumlu olduğunu belirten Gürlek, soruşturma kapsamında Kuriş’in annesi ve kardeşlerinin de yakalandığını söyledi.

Kuriş ve ailesinin mal varlıklarının incelendiğini belirten Gürlek, yaklaşık 185 taşınmaz bulunduğunu ifade etti. Örgüt yönetiminin, tabandaki kişilerin dini duygularını sömürerek kendilerine lüks bir yaşam oluşturduklarının görüldüğünü belirtti.

Gürlek, Kuriş’in geçmiş döneminin de incelendiğini ve 25 yaşındayken Porsche marka bir araç kullandığının tespit edildiğini söyledi.

MASAK raporları soruşturmada belirleyici olacak

Soruşturmalarda MASAK raporlarının önemine dikkat çeken Gürlek, Başsavcılığın yeni şirketlerle ilgili de raporlar isteyeceğini belirtti.

Yeni itirafçıların ortaya çıktığını söyleyen Gürlek, vatandaşlardan da soruşturmayla ilgili kendilerine ulaşan kişiler bulunduğunu ifade etti.

“Kendilerine lüks bir yaşam kurmuşlar”

Gürlek, yürütülen operasyonun niteliğine ilişkin değerlendirmesinde bunun örgütün mali yapılanmasına yönelik olduğunu bir kez daha vurguladı.

Din kisvesi altında kendilerine lüks bir yaşam oluşturan yapılara karşı mücadele ettiklerini belirten Gürlek, soruşturmanın Başsavcılığın takdirinde yeni operasyon dalgalarıyla genişleyebileceğini söyledi.

Zorla senet imzalatma iddiası

Soruşturma kapsamında insanların zorla, tehditle ve şantajla paralarının alındığı ve senet imzalatıldığı yönünde tespitler bulunduğunu belirten Gürlek, bu süreçlerin Başsavcıların uhdesinde devam ettiğini söyledi.

Gürlek, Alparslan Kuytul hakkında da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin devam eden bir sürecin bulunduğunu belirtti.

Aramalardan önce bilgisayar kasaları sökülmüş

Kuytul yapılanmasına yönelik soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaşan Gürlek, arama kararı çıkmadan önce durumun öğrenildiğini ve ana bilgisayarların söküldüğünün tespit edildiğini söyledi.

Başsavcılığın ikametlerde gerçekleştirdiği aramalarda bilgisayar kasalarının sökülmüş olduğunun belirlendiğini aktaran Gürlek, bunun örgütün ciddi bir istihbarat ağı bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Gürlek ayrıca yapı içerisinden itirafçı beyanlarının da geldiğini söyledi.

Glooper tarzı haberleşme ağı tespit edilmedi

Alparslan Kuytul yapılanmasıyla Alihan Kuriş yapılanmasını da karşılaştıran Gürlek, Kuytul yapılanmasında Kuriş yapılanmasında olduğu gibi Glooper tarzında bir haberleşme ağı tespit edilmediğini belirtti.

Glooper olarak adlandırılan uygulamanın gizliliğe riayet edilerek oluşturulan bir program olduğunu ifade eden Gürlek, dini bir cemaatin kendi mensuplarıyla iletişim kurmak için neden böyle bir program kullanacağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Soruşturma kapsamında ayrıca bir muhasebe programının tespit edildiğini belirten Gürlek, son operasyonda 54 kişinin de gözaltına alındığını söyledi. Muhasebe kayıtları üzerinden sahte kayıtlar oluşturularak paraların yurt dışına çıkarılması ve sisteme sokulmasına yönelik çalışma yapıldığı iddiasını aktardı.

İdris Naim Şahin’e tahsisli araçlar gündemde

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında gündeme gelen ve eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli çakarlı araçlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Söz konusu araçların örgütle bağlantılı kişiler tarafından kaçış amacıyla kullanılmış olabileceğinin değerlendirildiğini belirten Gürlek, Şahin’in araçları kiralama yoluyla verdiğini söylediğini aktardı.

Gürlek, “İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı” ifadelerini kullandı.

“HTS ile söyledikleri tutmuyor”

Gürlek, Şahin ile Mehmet Özmen arasında geçmişe dayanan bir tanışıklık bulunduğunu belirterek, araçlardan birine ilişkin HTS kayıtlarının incelendiğini söyledi.

Şahin’in aracı yalnızca İstanbul’a geldiğinde kullandığını söylediğini aktaran Gürlek, ancak incelemelerde aracın uzun süredir kullanıldığının görüldüğünü ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, “HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadaki deliller uyuşmuyor” dedi.

İmamoğlu davasına ilişkin değerlendirme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı suç örgütü davasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

“Mahkemeler siyaset arenası değildir” diyen Gürlek, mahkemelerde siyasi şov yapılamayacağını savundu. İmamoğlu’nun uzun süredir bunu yaptığını ileri süren Gürlek, savcılık aşamasında dinlenen kişilerin mahkemede de aynı ifadeleri tekrarladığını söyledi.

“Heyet sorular soruyor, İmamoğlu gerginleşiyor”

Mahkeme heyetinin sorular yönelttiğini belirten Gürlek, Ekrem İmamoğlu’nun bu sorular nedeniyle gerginleştiğini ifade etti.

Ertan Yıldız’ın mahkemede açık şekilde anlatımlarda bulunduğunu belirten Gürlek, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin mahkemedeki savunmalarının devam ettiğini söyledi.

“Mahkemenin canlı yayınlanmasını istiyorlardı”

Gürlek, mahkemenin canlı yayınlanması yönündeki taleplere de değindi. Daha önce Ekrem İmamoğlu tarafından mahkemenin canlı yayınlanmasının istendiğini belirten Gürlek, “Ekrem İmamoğlu artık bunu istiyor mu sormak istiyorum” ifadelerini kullandı.