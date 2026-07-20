Son dakika Bakan Gürlek'ten talimat: 81 ilde 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' kurulacak

Kurulacak yeni büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek. Kurulacak Terör Suçları Soruşturma Büroları ile terör soruşturmalarının tek merkezden ve uzmanlaşmış savcılılarla yürütülmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla, il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde müstakil “Terör Suçları Soruşturma Büroları” kurulması istendi.

Uzmanlaşmış birimlere terör suçları dışında işler verilmeyecek

Bürolarda görev yapacak savcılara terör suçları dışındaki işlerin verilmemesi, soruşturmaların yalnızca bu uzmanlaşmış birimlerce yürütülmesi ve kolluk birimleriyle her ay koordinasyon toplantısı yapılması öngörüldü.



Adalet Bakanlığınca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulması kararlaştırıldı.

81 ildeki tüm Cumhuriyet başsavcılıklarına yazı gönderildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla hazırlanan ve Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıda, terör örgütleriyle mücadelede ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve başsavcılıklar nezdindeki iş ve işlemlerin etkinliğinin artırılması amacıyla alınacak tedbirler sıralandı.

Yazıda, terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk düzeni ve vatandaşların güven duygusu üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret edildi.

Bu suçlara ilişkin soruşturmaların titizlikle, gecikmeksizin ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin yanı sıra terör örgütlerinin ülke genelindeki hareketlerinin, güncel yapılanmalarının ve faaliyetlerinin düzenli olarak takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.