SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu: İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesiyle ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanışında açıklamalarda bulundu.
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un hakkının savunulmaya devam edileceğinin altını çizen Bakan Tunç, “Ayşenur Ezgi Eygi’nin kanı yerde kalmayacak” dedi.
Bakan Tunç, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Vatandaşımızın İsrail’in terör saldırısıyla şehit olmasına sessiz kalamazdık." dedi.
Bakan Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının önce İstanbul'a sonra memleketine gönderileceğini de açıkladı.