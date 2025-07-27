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Son dakika... Bakan Tunç: Yangın soruşturmalarında 21 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran’dan bu yana çıkan orman yangınları hakkında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklandığını, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

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Son dakika... Bakan Tunç: Yangın soruşturmalarında 21 kişi tutuklandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran’dan bu yana çıkan orman yangınları hakkında gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklandığını, 47’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

"Karabük'te incelemede bulunduk"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizi büyük bir acıya sevk eden Karabük ilimizdeki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunduk. Cansiparane devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımızın yanındadır. Yangını söndürme çalışmaları, aralıksız devam etmektedir. Alevlere karşı mücadele eden, canla başla çalışan tüm orman kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen Karabüklü hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

"21 kişi tutuklandı"

Orman yangınları ile ilgili yürütülen soruşturmalarda 21 kişinin tutuklandığını belirten Tunç, "26 Haziran’dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklanmış, 47’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız sadece doğamız değil, geleceğimizdir. Lütfen yangınlara karşı daha duyarlı olalım. Geleceğimize, yeşil vatanımıza hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

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